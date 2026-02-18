El Parlament rechaza una propuesta del PSIB para impulsar la Agencia de Salud Pública

Reunión de la Comisión de Salud del Parlament - PARLAMENT

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha rechazado una propuesta del PSIB que pedía aprobar un plan operativo de puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública de Baleares en un plazo máximo de 30 días.

La proposición no de ley (PNL) ha recibido siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, según ha informado la Cámara autonómica.

En concreto, la PNL subrayaba que, a pesar de haber recibido 580.000 euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Govern no ha ejecutado estas partidas en 2023, 2024 ni 2025, excepto por un proyecto aprobado en junio de 2022 en la anterior legislatura.

También pedía constatar que el Govern "ha desaprovechado" más de dos años de margen de ejecución y ha puesto "en grave riesgo" la pérdida de recursos finalistas esenciales para desplegar la Agencia de Salud Pública.

Entre otras cuestiones, los socialistas reclamaban al Ejecutivo la ejecución de la totalidad de los fondos MRR y a remitir un informe a la Comisión de Salud sobre el seguimiento físico y financiero de las actuaciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica y la puesta en marcha de la Agencia.

El último punto de la iniciativa, que insta al Govern a garantizar que el despliegue autonómico de la Red de Vigilancia en Salud Pública incluya de forma prioritaria el sistema de vigilancia del cáncer, se deberá votar en un pleno a causa de un empate.

La reunión de la Comisión de este miércoles ha aprobado dos solicitudes de comparecencias. Por un lado, a petición del PP, comparecerá la delegada en Mallorca de la asociación Hiru Hamabi, Laura Grimalt.

También a petición de los 'populares', comparecerá en la Comisión el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carlos Recasens, para explicar el aumento de agresiones contra el colectivo médico.