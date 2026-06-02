El Parlament rechaza la publicidad del aeropuerto de Palma y reprueba a Lucena y Puente por la ampliación del de Eivissa

Campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma en la que se puede leer 'Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen' y que se traduce en castellano como "Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca". - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament se ha posicionado este martes de manera unánime contra la campaña publicitaria en el aeropuerto de Palma de un grupo financiero alemán y, al mismo tiempo, ha reprobado, con el voto en contra del PSIB, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente de Aena, Maurici Lucena, por impulsar políticas aeroportuarias contra los intereses de los ciudadanos de Baleares como la ampliación del aeropuerto de Eivissa.

Ha sido este martes durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL), impulsada por el PP, contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa, a la que el PP, vía enmiendas, ha introducido la cuestión de la polémica campaña publicitaria en la que se podía leer 'Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen' y que se puede traducir en castellano como "Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca".

En relación a la polémica lona publicitaria, todos los grupos han votado a favor de pedir a Aena --cabe recordar que el grupo financiero alemán anunció este lunes que retiraría la campaña-- que retire cualquier campaña que se fomente, banalice o asocie Mallorca y el resto de islas al modelo de turismo de excesos.