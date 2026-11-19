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PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament solicita al Govern que refuerce e incremente las plantillas de los equipos de Atención Temprana, debido al aumento de la demanda por la gratuidad de la etapa educativa 0-3 y la "complejidad" de la crianza actual, con situaciones de pobreza, vulnerabilidad o adicción a las pantallas.

Este es uno de puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida en la Comisión de Educación y Universidades por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, que ha quedado aprobada parcialmente en la mayoría de puntos con los votos a favor de casi todos los diputados a excepción del voto en contra de Vox.

Otro de los puntos insta al Govern a respetar la autonomía pedagógica y organizativa de los equipos, tal como establece la normativa vigente.

El Parlament también solicita que se revise el marco normativo vigente, que se refiere a las ratios, el decreto de mínimos y la organización de los equipos para adaptarlo a las necesidades reales de la primera infancia.

Igualmente, se ha reclamado al Govern que garantice el tiempo y las condiciones necesarias para el acompañamiento a las familias, para asegurar una intervención continuada, flexible y de calidad. Este es el único punto que se ha aprobado por unanimidad.

Asimismo, el Parlament reclama el Govern a asegurar el carácter preventivo, comunitario e interdisciplinario de la Atención Temprana, para "evitar cualquier deriva hacia modelos asistenciales o de baja intensidad".

También se solicita que impulse un proceso real de diálogo y participación con los profesionales de los equipos, sindicatos y comunidad educativa antes de aprobar cualquier modificación que afecte el modelo.

Los puntos que han quedado rechazados han sido los pedían al Govern revisar y modificar, a partir del curso 2027-2028, la resolución que regula la organización horaria de los profesionales de los equipos de Atención Temprana, mediante un proceso de escucha, diálogo y participación real con los profesionales y sus representantes.

El objetivo es garantizar que la organización horaria sea "coherente" con los principios del modelo pedagógico de Atención Temprana, que preserve los espacios de coordinación y trabajo interdisciplinario y asegure una atención de calidad a los niños de 0 a 3 años y a sus familias.

Por otra parte, se ha denegado el que pedía al Govern garantizar el mantenimiento y despliegue íntegro del modelo pedagógico de la Atención Temprana y preservar los espacios para la coordinación, la supervisión, la formación y el trabajo interdisciplinario.

Estos puntos han quedado rechazados por los siete votos en contra de PP y Vox, mientras que los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

En la misma comisión se ha rechazado la petición de comparecencia, también por parte de Més per Menorca, del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para que explicara el proyecto de decreto por el que se establecen los requisitos mínimos del primer ciclo de Educación Infantil y qué valoración hace el colectivo 0-3.