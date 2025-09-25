El Parlament reclama una "financiación necesaria" para construir la nueva residencia de Alcúdia lo antes posible

Momento durante la votación de una de las PNL en la Comisión de Asuntos Sociales. - PARLAMENT

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament solicitará al Govern que dé los pasos necesarios para la construcción de la nueva residencia de personas mayores de Alcúdia y que se dote de la "financiación necesaria" para que sea una realidad lo antes posible.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado del PSIB Omar Lamin en la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada este jueves en el Parlament, y que ha quedado aprobada por unanimidad.

Asimismo, se pide al Govern y el Ayuntamiento de Alcúdia que trabajen de forma "decidida" en hacer realidad la construcción de esta nueva residencia.

Por otra parte, el Parlament reclama al Govern que incremente la inversión en políticas públicas y, en especial, en políticas de cuidados en el entorno comunitario y su especialización.

Además, el Parlament pide promover la creación de nuevas residencias y centros de día para personas en situación de dependencia basadas en el modelo de atención centrada en la persona o que se dé continuidad al plan de infraestructuras, en colaboración con los Consells insulares y ayuntamientos, al tiempo que se provea del presupuesto suficiente de cara a 2026 y a cada ejercicio presupuestario.

Al mismo tiempo, se reivindica la elaboración de un nuevo plan infraestructuras residenciales y centros de día para personas mayores para el 2025, que dé continuidad a la colaboración de los Consells insulares y ayuntamientos.

Por otra parte, el PP ha presentado otra PNL, defendida por la diputada Maite Torrent, en la que se solicita crear la figura del coordinador de parentalidad, una figura que "no existe y que ayudaría a reducir la conflictividad y a mejorar la comunicación entre los progenitores en beneficio de los hijos".

En este caso ha recibido los votos a favor de PP y Vox, los votos en contra de PSIB y el Grupo Mixto y las abstenciones de MÉS per Mallorca y el diputado no adscrito Agustín Buades.