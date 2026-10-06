El Parlament reclama al Gobierno "desprogramar" los crecimientos previstos en los aeropuertos de Baleares

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha expresado su rechazo al Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III) y ha instado al Gobierno a revisarlo para "desprogramar" los crecimientos previstos en los aeropuertos de Baleares.

Es el único punto aprobado, con los votos de todos los grupos salvo Vox, de una moción defendida en el pleno de este martes por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

El resto de medidas planteadas por el menorquinista para frenar la masificación turística han decaído por el rechazo del PP y de Vox. Entre ellas destacan la "disminución" de turistas y trabajadores vinculados a la industria turística, el fin de la promoción turística o modificar el impuesto de turismo sostenible (ITS).

Otros puntos, igualmente rechazados, pretendían condenar la detención de las dos activistas acusadas de vandalizar inmobiliarias en Santa Maria o las cargas policiales producidas tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio en Palma.

Tampoco ha salido adelante la posibilidad de pedir al Ministerio del Interior que investigue las actuaciones "desproporcionadas" de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra activistas.