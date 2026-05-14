El Parlament reclama al Govern la creación de una escuela agraria pública y centro de investigación en Eivissa

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PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Govern a comenzar los trámites para crear una escuela agraria pública y un centro de investigación e innovación agraria en las instalaciones de Can Marines, en Santa Eulària des Riu.

La iniciativa, del PSIB y defendida por el diputado Marco Antonio Guerrero, ha sido aprobada casi en su totalidad por unanimidad en la reunión de la comisión de este jueves, según ha informado la Cámara autonómica.

Igualmente, la PNL solicita al Ejecutivo que desarrolle en este centro una oferta formativa que incluya ciclos formativos de grado medio y superior en el ámbito agrario, así como programas de formación continua y ocupacional para personas adultas.

Entre otras cuestiones, reclama un plan de viabilidad e implementación, la ampliación de las instalaciones y colaboración con entidades locales, cooperativas agroalimentarias, consells insulares y ayuntamientos.

Finalmente, el Parlament solicita al Govern que establezca en el centro una línea estable de investigación e innovación agraria, con proyectos adaptados a las condiciones agroambientales de las Pititusas. Este punto ha sido aprobado los votos a favor de todos los grupos y una abstención de Vox.

No obstante, los siete votos en contra del PP y del diputado Llorenç Córdoba han rechazado pedir al Govern que prevea la financiación necesaria en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO

La Comisión de Economía ha debatido otra PNL, en este caso de Vox y defendida por el diputado Sergio Rodríguez. La iniciativa ha sido rechazada en la mayoría de sus puntos, aunque sí ha salido adelante reclamar al Gobierno un fondo de compensación ante normativas comunitarias gravosas.

Del mismo modo, la Cámara ha instado al Gobierno y al Govern a aplicar el principio de declaración responsable en todos los procedimientos administrativos vinculados al medio rural.

Asimismo, se ha aprobado reclamar al Ejecutivo central que exija la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales.

Por último, se ha solicitado al Gobierno que frene las transferencias de fondos públicos destinadas a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario, y que suspenda el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea.

Entre los puntos que han sido rechazados, la PNL reclamaba rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur y pedir al Gobierno su paralización, oponerse "frontalmente" el Pacto Verde Europeo y exigir una Política Agraria Común (PAC) sin recortes presupuestarios.