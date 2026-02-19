El Parlament reclama políticas públicas para luchar contra la explotación sexual y abolir la prostitución

Archivo - Agentes de la Policía Nacional durante un operativo en el Club Supermodels, a 6 de julio de 2025, en Noáin, Navarra (España) - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo MÉS per Mallorca, que se ha abstenido, ha reclamado a las diferentes administraciones que impulsen políticas públicas orientadas a la lucha contra la explotación sexual y la abolición de la prostitución.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada socialista Patricia Gómez en la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament celebrada este jueves.

Los grupos, con el voto en contra de Vox, también han instado al IbDona a impulsar campañas de sensibilización sobre las consecuencias de la explotación sexual y al Govern a continuar colaborando con las entidades que trabajan con mujeres en situación de prostitución.

Además, han constatado que el pasado mes de diciembre el consejo rector del IbDona aprobó el segundo plan autonómico para la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la prostitución en Baleares.

RECONOCIMIENTO AL PUEBLO GITANO

La comisión parlamentaria también ha debatido, y aprobado pro unanimidad en la mayoría de sus puntos, una iniciativa presentada por la diputada 'popular' Isabel Curtó que insta al Govern a manifestar su reconocimiento institucional del pueblo gitano "como parte esencial de la realidad social, cultural e histórica" de Baleares.

Otros puntos de la PNL instan al Ejecutivo autonómico a alinear sus políticas con el Marco Estratégico Europeo y la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano, a impulsar políticas educativas orientadas a reducir el abandono escolar prematuro y a reforzar las políticas de inclusión residencial.

También reclama reforzar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones del colectivo gitano, impulsar acciones de sensibilización social y de lucha contra el antigitanismo y a fomentar la coordinación con los consells insulares y los ayuntamientos para garantizar una respuesta integral a sus necesidades.