El Parlament reclama programas de prevención y detección de la soledad no deseada

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PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a desarrollar programas de prevención y detección de la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores que viven solas, aprovechando la red de servicios sociales y recursos comunitarios.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular' Maria de Lluc Fornas en la Comisión de Asuntos Sociales de este jueves.

La iniciativa, que ha sido aprobada en su totalidad con los votos del PP y de Vox y la abstención de la izquierda, también reclama al Ejecutivo y a los consells a reforzar los programas de envejecimiento activo y autonomía personal, a fomentar la participación social de las personas mayores y a impulsar iniciativas de apoyo comunitario.

Al Gobierno central le pide que refuerce la financiación de los servicios sociales comunitarios del sistema de dependencia y los programas de envejecimiento activo, especialmente aquellos destinados a la prevención de la soledad no deseada y la promoción de la autonomía personal.

También ha recibido el visto bueno con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, salvo en uno de sus puntos, una PNL defendida por el socialista Omar Lamin relativa a la residencia de personas mayores de Llucmajor.

La Cámara autonómica ha instado al Govern, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Llucmajor a garantizar que la reforma de la residencia se alinee con el modelo de atención integral centrada en la persona y asegurar instalaciones "dignas, seguras y adaptadas".

Al Ejecutivo autonómico, además, le ha reclamado que refuerce las políticas públicas de cuidados y atención a la dependencia impulsando nuevas inversiones en infraestructuras residenciales y centros de día. Al Consell de Mallorca, que asuma la gestión integral de la residencia de Llucmajor una vez finalizada la reforma.