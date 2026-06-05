El Parlament reclama reconocimiento, visibilización y abordaje de la disfemia

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado una iniciativa del PSIB para reclamar a las administraciones iniciativas encaminadas al reconocimiento, visibilización y abordaje integral de la disfemia.

La proposición no de ley (PNL), defendida por el socialista Ares Fernández, ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos y pide a los gobiernos central y autonómico, en el marco de las competencias propias, reforzar los estudios de Logopedia y Medicina en esta materia, medidas de inclusión y no discriminación, así como el impulso de un plan autonómico de actuación y sensibilización, y medidas de detección.

La iniciativa solicita al mismo tiempo reforzar la formación específica y continuada de los profesionales, especialmente de atención primaria, para la detección precoz, e igualmente formación en los centros educativos. La PNL reclama también que se potencie la formación específica de los maestros de Audición y Lenguaje.

También por unanimidad, la Comisión ha aprobado una iniciativa del PP para la creación de aulas hospitalarias en Eivissa y Menorca. La PNL insta al Govern a analizar la situación actual de la atención educativa al alumnado hospitalizado en los hospitales de Menorca y Eivissa y a estudiar la viabilidad de ampliar el Colegio para la Atención Hospitalaria y Domiciliaria Maria Antònia Pascual creando aulas hospitalarias en los hospitales de Menorca y Eivissa.