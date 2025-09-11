El Parlament solicita al Govern que impulse el turismo rural para favorecer la desestacionalización

Aprobada una PNL que pide al Gobierno que tenga en cuenta la insularidad en las ayudas para circo y teatro

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a trabajar con los consells insulares y ayuntamientos en el impulso del turismo rural, con la finalidad de favorecer la desestacionalización.

Así se ha aprobado este jueves en la reunión de la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes del Parlament, en el marco de una proposición no de ley (PNL) de Vox que ha salido adelante con los votos de este grupo, del PP y de Llorenç Córdoba, incorporando cuatro enmiendas del PP, según ha informado la Cámara autonómica.

La iniciativa insta al Ejecutivo balear a trabajar con las instituciones insulares y municipales en impulsar el turismo rural, contemplando medidas de promoción, conservación, formación y coordinación territorial.

Igualmente, pide al Govern que apoye a los consells insulares a trabajar con el propio sector en la comercialización de experiencias rurales, de acuerdo con los criterios de "correcta convivencia, apuesta por el valor, unión de sinergias con el sector primario y uso y disfrute de los espacios naturales de forma responsable".

La Cámara también reclama el apoyo del Ejecutivo a los consells insulares en actuaciones de promoción del turismo rural, con especial atención a los mercados interesados en el agroturismo, con el propósito de desastacionalización.

Con la PNL, por otro lado, se insta al Govern a establecer líneas de ayudas específicas para la digitalización y visibilidad online de las pequeñas empresas turísticas rurales, para mejorar su competitividad. Este punto ha salido adelante con siete votos a favor de PP, Vox y Córdoba, uno en contra de MÉS per Mallorca y cuatro abstenciones del PSIB.

Finalmente, con 12 votos a favor y uno en contra de MÉS, el Parlament insta al Ejecutivo a colaborar con las administraciones competentes para invertir en la mejora y seguridad de la red viaria en zonas rurales, con el fin de responder a las necesidades de movilidad de los residentes y el desarrollo del sector primario.

AYUDAS CIRCO Y TEATRO

La reunión de la Comisión de este jueves ha dado luz verde por unanimidad a una PNL 'popular', con una enmienda de los socialistas, que insta al Gobierno de España a tener en cuenta la insularidad en las ayudas para el circo y teatro para 2025.

Concretamente, se pide al Ejecutivo central que revise y modifique la convocatoria de subvenciones para incluir explícitamente los gastos derivados de la insulñaridad en las ayudas para la realización de circuitos de teatro y que este criterio se mantenga en el futuro.

El criterio de compensación, continúa el texto, se tendría que aplicar en otras modalidades de ayudas que afecten a la música, la danza y las artes visuales, para garantizar la igualdad de oportunidades en todas las disciplinas culturales.

Igualmente, el Parlament insta al Gobierno a incorporar como criterio general en las bases de convocatorias de ayudas y a las normas de impulso, fomento y ayuda a las artes escénicas, el hecho de la insularidad como un elemento a corregir y compensar.