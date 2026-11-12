El Parlament se suma al Open House Palma y ofrecerá visitas guiadas gratuitas este fin de semana

Archivo - Vista general de la sala de las Cariátides del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament abrirá sus puertas durante la sexta edición del festival de arquitectura Open House Palma.

Según han indicado en un comunicado, el viernes 13 de noviembre de 16.00 a 19.00 horas; el sábado 14 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y el domingo 15 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas, los ciudadanos podrán hacer visitas guiadas en el edificio del Parlament, conocer la historia del inmueble y el funcionamiento de la institución.

Para las visitas guiadas, que se harán cada 20 minutos, no hace falta reserva previa, sino hacer la cola hasta que comience la visita de un nuevo grupo.