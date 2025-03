El Parlament tumba la ley del PSIB para topar los precios de los alquileres

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes tomar en consideración la proposición de ley del PSIB en materia de vivienda para reclamar la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas en Baleares y poder topar los precios de los alquileres.

La proposición socialista ha sido rechazada, con 24 votos a favor y 33 en contra, en el pleno que tiene que debatir igualmente la toma en consideración de la proposición de ley de Més per Menorca, también en materia de vivienda, para priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda.

En la defensa de la iniciativa del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha acusado al PP de "negar a los ciudadanos de Baleares la posibilidad de acceder a una vivienda" y ha señalado que la falta de acceso a la vivienda es una de las causas fundamentales de exclusión social.

Garrido se ha referido a la situación excepcional que atraviesa Baleares y que justificaría la declaración de zonas tensionadas, que a día de hoy cumplirían todos los municipios de Baleares, "para poner a las personas por delante de los intereses económicos".

La diputada del PSIB ha comparado la intervención en el mercado de la vivienda con la intervención en momentos de distorsión como se hizo con el mercado energético. "No lo hace por partidismo y porque la política del Govern se hace desde Génova y no desde el paseo Sagrera", ha afirmado.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa se ha preguntado por qué se pueden poner límites a las macrogranjas, a los coches en Ibiza o a las lincencias de VTC y no a los precios de los alquileres. "No les da la gana", ha concluido el ecosoberanista, que ha acusado al Govern de favorecer los pelotazos. La diputada de UP, Cristina Gómez, ha señalado que con su voto en contra, PP y Vox "están haciendo daño a los ciudadanos de Baleares".

Por parte de Vox, Sergio Rodríguez ha acusado a la izquierda de traer el Parlament "políticas fracasadas· que hacen desparecer las viviendas del mercado. "Todos los gobiernos lo han intentado y todos han fracasado", ha señalado.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha rechazado la limitación de precios asegurando que a las más de 100.000 viviendas vacías que están vacías se sumarían muchas más. "Quieren apagar los incendios con gasolina", ha apuntado. Sagreras ha calificado la propuesta de topar los alquileres como "directamente comunista" y ha reivindicado con las medidas del Govern ya se está reactivando el mercado del alquiler.

El 'popular' ha aprovechado para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que desbloquee la ley antiokupas del PP.