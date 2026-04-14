El Parlament urge a abrir la unidad básica de salud de Consell y licitar cuatro nuevos centros de salud

La unidad básica de salud de Consell. - CAIB

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha urgido al Govern a abrir la nueva unidad básica de salud de Consell y a licitar cuatro nuevos centros de salud en diferentes puntos de Baleares.

Son algunos de los puntos que se han aprobado de una moción defendida por la diputada socialista Irantzu Fernández en el pleno de este martes.

La Cámara autonómica, con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, ha pedido la apertura inmediata de la unidad básica de Consell, que lleva meses finalizada. La Conselleria de Salud informó a finales de marzo que estaría abierta el próximo 4 de mayo.

También ha reclamado que antes de que acabe 2026 se liciten las obras de los centros de salud de Pere Garau, Es Viver, Canal Salat y Puig d'en Valls.

No han salido adelante los puntos que hacían referencia, entre otras cuestiones, a constatar el aumento de la demora en atención primaria o reclamar una reducción de las listas de espera.

Tampoco aquellos que pedían al Govern la licitación o agilización de las obras de otros cuatro centros de salud, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Gsaib o a contratar más radiólogos.