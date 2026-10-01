El Parlament urge al Gobierno a incluir a la serpiente de herradura en el catálogo de especies invasoras

Una serpiente. - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, ha urgido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a incluir a la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

La medida forma parte de una proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado 'popular' Jacobo Varela en la reunión de la Comisión de Economía celebrada este jueves.

La Cámara autonómica también ha instado al Ejecutivo central a reforzar la prevención, control y seguimiento de las especies invasoras que afectan a los ecosistemas insulares, y al Govern que haga lo propio con los programas contra la serpiente de herradura en Mallorca y Eivissa.

Asimismo, al Ejecutivo regional le ha reclamado que intensifique las actuaciones de prevención en los puntos de entrada de vegetación ornamental y otras vías de introducción accidental de especies invasoras, que impulse la investigación científica sobre el impacto de la serpiente de herradura en la fauna autóctona y que desarrolle campañas de concienciación ciudadana.

La Comisión de Economía, por otra parte, ha rechazado una iniciativa defendida por la diputada socialista Malena Riudavets relativa a la recuperación de las ayudas al autocnsumo archivadas por la falta de crédito.

La PNL, que pedía al Govern que habilitara una ampliación de crédito o una modificación prespuestaria para hacer realidad esta medida, ha recibido los votos en contra de la mayoría conformada por el PP y Vox.