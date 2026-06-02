El Parlament urge a poner en marcha la limitación de entrada de coches en Mallorca y Menorca

PALMA, 2 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament, solo con el voto en contra de los diputados de Vox, ha urgido a los consells de Mallorca y de Menorca a poner en marcha la limitación de la entrada de vehículos, como ya sucede en Eivissa y Formentera.

Es uno de los puntos de una moción que el diputado socialista Ares Fernández ha defendido en la sesión plenaria de este martes y que ha recibido la aprobación de buena parte de su veintena de peticiones.

Uno de los más destacados es el relativo a la limitación de entrada de vehículos, dado que el próximo viernes el Consell de Mallorca pretende aprobar la correspondiente ley y enviarla al Parlament para su tramitación.

La moción, tras incorporar una enmienda de modificación planteada por MÉS per Mallorca, insta al Consell de Mallorca a remitir la proposición de ley a la Cámara autonómica "con el tiempo suficiente para que pueda ser aprobada esta misma legislatura".

Al Consell de Menorca, por su parte, le pide que despliegue la ley de reserva de biosfera para asegurar que se pueda aplicar esta medida en la isla.

El pleno, además, ha constatado la "situación de creciente saturación" que padecen las infraestructuras viarias y ha pedido incrementar las conexiones ferroviarias, los servicios del TIB y acelerar la construcción de las nuevas líneas de trenes.

También a concretar y desarrollar las medidas anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, para garantizar el acceso a determinadas líneas y frecuencias del transporte público con elevada presión; a mantener durante todo el año las líneas exprés del TIB; a recuperar conexiones directas con los municipios de la Serra de Tramuntana; o a impulsar medidas para reducir el uso del vehículo privado.

No han salido adelante medidas que hablaban de incrementar las frecuencias de los trenes entre Palma, Manacor y sa Pobla; a ejecutar el proyecto del tranvía de la Bahía de Palma; a instar al Govern a garantizar la gratuidad del transporte público; o a subsanar las "deficiencias" del nuevo servicio de autobuses de Eivissa.

VARIAS ENMIENDAS

La iniciativa no legislativa también incorpora varias enmiendas, algunas de adición y otras de modificación, que habían sido presentadas por los ecosoberanistas y los 'populares'.

Las primeras instan al Gobierno central a garantizar una financiación adecuada del transporte público de Baleares y a financiar inversiones ferroviarias hacia el Llevant, Migjorn y Alcúdia a través del impulso del correspondiente convenio.

Las segundas modifican algunos de los puntos redactados por el PSIB e instan al Govern a poner en marcha "en el plazo más breve posible" el servicio completo del metro a la UIB y al Parc Bit los fines de semana; a estudiar la aplicación de restricciones de acceso de vehículos a zonas tensionadas, como sucede en Formentor; o a continuar con los planes de aparcamientos disuasivos.