El Parlament valida el decreto ley de medidas urgentes frente a los efectos de la guerra en Ucrania

El PP, Cs, Vox, MÉS per Menorca y El PI se abstienen en la votación

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha validado este martes el Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.

En la votación, los grupos del Govern --MÉS per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos-- y Gent per Formentera han votado a favor, mientras que el PP, Cs, Vox, MÉS per Menorca y El PI se han abstenido. El PP, El PI y Cs han pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley, sin embargo el pleno de la Cámara lo ha rechazado por sólo dos votos de diferencia.

El decreto, aprobado el pasado 30 de marzo en Consell de Govern, está enmarcado en el plan de choque de Baleares que complementa las medidas del Gobierno de España frente a los efectos de este conflicto.

Principalmente, el texto incluye acciones de cariz humanitario, medidas fiscales para la ciudadanía y sectores empresariales afectados, ayudas sociales y para paliar la pobreza energética y la revisión de contratos públicos para compensar a las empresas ante el incremento de precios.

También se prevén medidas para acelerar la transición energética y favorecer las instalaciones de renovables, la agilización y simplificación de los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas acordadas a la Mesa de Diálogo Social, entre otras.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha sido la encargada de defender el decreto ante el pleno del Parlament, donde ha tildado de "injusta e injustificada" la guerra en Ucrania. Según la consellera, con este decreto "se amplía la respuesta pública" ante esta situación y se actúa "para afrontar este nuevo escenario y ayudar a empresas y familias" con una batería de más de 70 medidas.

UP, PSIB Y MÉS PER MALLORCA, A FAVOR

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha destacado del decreto la inclusión del derecho a producir y consumir energía para bajar el precio y la luz. "Hoy pasamos del impuesto al sol del PP a la aprobación de un nuevo derecho, el derecho al autoconsumo", ha afirmado, apuntando que "el reconocimiento de este marca la diferencia entre las políticas de la derecha y las izquierdas".

Desde el Grupo MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha reclamado que algunas medidas "tengan más continuidad y no solo sea una cosa temporal". Entre otras cuestiones, la diputada ecosoberanista ha resaltado que el decreto permite "acelerar la independencia y el abandono de los combustibles fósiles", dado que se fomenta la instalación de renovables.

El diputado del Grupo Socialista Carles Bona ha subrayado que este decreto está "alineado con los análisis de los expertos económicos" y tiene como ejes: la ayuda humanitaria, la respuesta a los incrementos de precios de la energía, el despliegue de los fondos europeos y la articulación del Plan nacional de respuesta a los efectos de la guerra en Ucrania.

El diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera Antonio Jesús Sanz ha anunciado su voto a favor, ya que se trata de medidas "necesarias para la ciudadanía. "La situación actual nos ha expuesto la dependencia extrema de los combustibles fósiles que financia esta guerra injusta", ha lamentado.

PP, CS, VOX, MÉS PER MENORCA Y EL PI SE ABSTIENEN

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto-MÉS per Menorca Josep Castells ha considerado que el decreto "quita garantías" por la "rapidez" con la que se pretenden hacer determinados trámites. A pesar de que cree que muchas medidas son necesarias, durante años "no ha habido ninguna intención seria para agilizar la administración" y, por ello, ha anunciado su abstención.

El portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha censurado que "hay un cúmulo de medidas que ni son urgentes ni extraordinarias", de forma que se ha elaborado un "decreto granera" con cuestiones que no tienen que ver con los efectos de la guerra. Además, ha recordado que la crisis económica "viene agravada" por el conflicto, pero ha reiterado que ya había "una inflación desbocada en febrero".

En la misma línea se ha expresado la portavoz del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, quien ha indicado que "se quitan garantías y controles" con el decreto y se utiliza "como cajón de sastre" con medidas no relacionadas con la guerra. "Nos han colado un par de temas que no podemos pasar por alto", ha señalado, en referencia a la modificación de la Ley de Educación, aprobada hace menos de dos meses, o la ampliación del presupuesto de IB3.

Desde Vox-Actúa Baleares, la diputada Idoia Ribas ha dicho que es "necesario adoptar medidas frente a la crisis inflacionaria", aunque ha censurado que "son insuficientes" las previstas en el decreto. A su juicio, "la culpa" de la crisis actual es del Govern balear y del Ejecutivo central y no de la invasión de Rusia a Ucrania.

Finalmente, el portavoz del Grupo El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha dado su apoyo a algunas medidas, como el aumento de la Renta Social Garantizada, aunque ha remarcado que el decreto es "mejorable". También ha calificado como "un abuso" el uso de esta figura jurídica y ha insistido en que muchas medidas no justifican estar en el decreto ley, como la modificación de la Ley de Parejas Estables.