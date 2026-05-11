El Parlament vota este martes la reforma de la ley de puertos

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament vota este martes el dictamen de la reforma de la ley de puertos, en una sesión legislativa en la que también se votará la toma en consideración de la ley de capitalidad de Palma.

La sesión plenaria comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control a los miembros del Govern y se espera también la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, sobre incrementos de precios de los vuelos interislas.

REFORMA DE LA LEY DE PUERTOS

La reforma de la ley de puertos llega a su último y definitivo trámite en la Cámara autonómica pocos días después de que la Comisión de Ética Pública de Baleares haya descartado que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua y presidente de PortsIB, Juan Manuel Lafuente, incurriera en un conflicto de intereses al ser propietaria su familia de la empresa que explota el puerto menorquín de Addaia, que depende del organismo que él preside.

La polémica surgió a raíz de la modificación de la ley registrada de forma conjunta por el PP y Vox en el Parlament con la que, entre otras cuestiones, se extiende el periodo de las concesiones hasta los 50 años y, de forma excepcional, hasta los 75.

El PSIB, que fue el que reclamó un pronunciamiento de la comisión, sostenía que Lafuente había incurrido en un conflicto de intereses al participar en la votación que el pasado septiembre llevó a cabo el Consell de Govern para informar favorablemente del texto legislativo.

Con su participación en esta votación, según los socialistas, estaría beneficiando a su familia, que tiene la concesión administrativa del puerto de Addaia hasta 2037 y que, con la modificación de la ley, podría extenderla. La resolución no ha detectado que se vulnerara la "integridad, objetividad o imparcialidad" del Código Ético.

El PP de Menorca ha exigido la dimisión del diputado socialista Marc Pons y una disculpa pública, mientras que los socialistas siguen manteniendo que los familiares del conseller se beneficiarán de la reforma.

Para los 'populares, la ampliación de las concesiones es una respuesta a una reivindicación histórica de los clubes náuticos.

LEY DE CAPITALIDAD DE PALMA

En cuanto al debate de la toma en consideración de la ley de capitalidad de Palma, está previsto que intervenga en defensa de la norma el alcalde la capital balear, Jaime Martínez.

El PSIB ha avanzado este lunes que votará a favor, aunque consideran que hay margen de mejora, mientras que MÉS per Mallorca votará en contra al considerar, en palabras de su portavoz, Lluís Apesteguia, que no soluciona cuestiones como la falta de servicios, de infraestructuras o de movilidad en la ciudad. Vox, por su parte, pedirá que se añadan varios puntos en materia de vivienda.

El PP, según ha explicado su portavoz, Sebastià Sagreras, presentará enmiendas para mejorar la ley y, entre otras cuestiones, asegurar reservas obligatorias del 50 por ciento de vivienda protegida.

PREGUNTAS DE CONTROL

Por la reforma de la ley de puertos también preguntarán los socialistas en la primera parte de la sesión, en la que también se abordarán cuestiones de actualidad como el comercio, tras la firma del convenio del sector, o la situación de las trabajadoras de la enseñanza 0-3, que hicieron huelga el pasado jueves.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, responderá a preguntas de los portavoces de los grupos de la oposición sobre el programa 'Alquiler seguro' (Més per Menorca), medidas de contención (MÉS per Mallorca), ayudas a la cooperación internacional (Vox) y políticas sociales (PSIB).