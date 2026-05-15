El parque de la Mar acogerá este sábado la Fiesta de las Familias

Cartel de la Semana de las Familias organizada por el Govern. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha organizado la Fiesta de las Familias, que se celebrará este sábado de 10.00 a 14.00 horas en el parque de la Mar de Palma.

Esta fiesta se enmarca en la Semana de las Familias del Govern y consistirá en diversas actividades, como un laberinto de ilusiones, la ludoteca Mondecolorins, el cuentacuentos de rondallas mallorquinas y actuación del grupo Da-li Cebes

Además, paralelamente a las actividades, habrá 'food trucks' y una carpa con un mercadillo de venta de productos elaborados por los usuarios del Centro Ocupacional Sa Riera de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares.