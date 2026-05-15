El parque de la Mar acogerá este sábado la Fiesta de las Familias

Cartel de la Semana de las Familias organizada por el Govern.
Cartel de la Semana de las Familias organizada por el Govern. - CONSELLERIA DE FAMILIAS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 14:38
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PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha organizado la Fiesta de las Familias, que se celebrará este sábado de 10.00 a 14.00 horas en el parque de la Mar de Palma.

Esta fiesta se enmarca en la Semana de las Familias del Govern y consistirá en diversas actividades, como un laberinto de ilusiones, la ludoteca Mondecolorins, el cuentacuentos de rondallas mallorquinas y actuación del grupo Da-li Cebes

Además, paralelamente a las actividades, habrá 'food trucks' y una carpa con un mercadillo de venta de productos elaborados por los usuarios del Centro Ocupacional Sa Riera de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares.

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