El Parque Natural de la Península de Llevant celebra su 25º aniversario con conferencias y actividades - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural celebrará su 25º aniversario con un programa de conferencias, jornadas y actividades que comenzará este mismo viernes.

El programa, según ha informado la Conselleria en un comunicado, arrancará a las 19.00 horas el Teatre d'Artà con la conferencia 'Cartografía de la flora endémica del Parque', a cargo del doctor Miquel Àngel Conesa.

La charla presentará los resultados del trabajo de cartografía de la flora endémica y de las especies vegetales más relevantes del parque, desarrollado en el marco de un encargo de la Conselleria a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Fueib), con una duración de cinco años y en el que también participa el doctor Maurici Ruiz.

El sábado, a las 09.30 horas, el químico Josep Lluís Pol ofrecerá la charla '25 ideas sobre el 25' en s'Alqueria Blanca. A las 10.30 se presentará la 'Guía para la educación ambiental del Parque Natural de la Península de Llevant', una publicación ilustrada por la artista local Cati Artigues.

La programación continuará a las 11.30 horas con una liberación de fauna. De 12.00 a 13.00 horas se desarrollarán simultáneamente dos actividades, un cuentacuentos a cargo de Emmanuel Danet y un taller de 'llata' impartido por la asociación Art de la Pauma, dedicado a esta tradición artesanal vinculada al trabajo de la palma.

El programa de actividades continuará el próximo sábado 21 en la finca pública de Son Real, en Santa Margalida. De 10.00 a 13.00 horas, el historiador local Antoni Mas, uno de los mejores conocedores de la historia de la finca, conducirá la actividad 'Un paseo por la historia de Son Real', que permitirá descubrir la evolución histórica y el patrimonio cultural de este espacio.

LA HISTORIA DEL PARQUE NATURAL

A lo largo de este cuarto de siglo, ha destacado la Conselleria, la protección del Parque Natural de la Península de Llevant ha permitido consolidar un modelo de gestión orientado a preservar los hábitats y las especies más representativas de este territorio, recuperar espacios naturales y favorecer el conocimiento de su patrimonio entre la ciudadanía".

La gestión de las fincas públicas y las actuaciones de conservación, ha subrayado, constituyen "herramientas fundamentales para garantizar la preservación de este espacio natural a largo plazo".

Situado en el nordeste de Mallorca, el parque protege una extensa representación de los paisajes mediterráneos de la isla, con bosques, matorrales, zonas montañosas y sistemas litorales. Su superficie es de aproximadamente 17.000 hectáreas, de las cuales cerca del 30% de la superficie terrestre corresponde a fincas públicas, fundamentales para desarrollar actuaciones de conservación, gestión del territorio y divulgación ambiental.

En este contexto, el Govern ha ampliado la protección de este espacio natural con la adquisición, en el año 2025, de las fincas de Son Jaumell, en Capdepera, y de Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta, en Artà, con una superficie total de 583,9 hectáreas.

Esta operación ha permitido incorporar al patrimonio público terrenos de un elevado valor ecológico, paisajístico y cultural, situados dentro de espacios de máxima protección ambiental, como la Red Natura 2000, el Parque Natural de la Península de Llevant y la Reserva Natural del Cap des Freu.

La Conselleria también ha puesto en valor el proyecto TUI Forest Mallorca, que ha sido distinguido recientemente con el galardón de oro de los Global Responsible Tourism Awards en la categoría de adaptación al cambio climático, después de haber obtenido también el reconocimiento europeo.

La iniciativa, que se lleva a cabo en las fincas públicas de s'Alqueria Vella, en Artà, y de Son Real, en Santa Margalida, tiene como objetivo recuperar y proteger más de 200 hectáreas de espacios naturales y superar los 40.000 árboles y arbustos autóctonos plantados hasta 2028.

También ha destacado como la consolidación de la población de aves rapaces, concretamente del buitre negro, el buitre leonado y el alimoche, o de las más de 60 especies vegetales endémicas que alberga el Parque Natural.