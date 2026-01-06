Parte del primer premio de 'El Niño', vendido en Sóller: "Por poco que sea, es una alegría muy grande"

Celebración a las puertas de la Administración de Lotería número 30 en Alicante - EUROPA PRESS

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tomeu Oliver, responsable de un punto de venta mixto de loterías en Sóller se ha mostrado este martes "muy contento" tras conocer que ha vendido parte del 06.703, el número agraciado con el primer premio de la lotería de 'El Niño' y dotado con dos millones de euros a la serie.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del punto de venta, que anteriormente ya ha repartido un primer premio de la Lotería Nacional de los jueves y un gran premio de La Primitiva, ha explicado que está a la espera de saber la cantidad concreta del premio repartido, que se ha vendido por máquina.

"Por poco que sea, siempre es una alegría", ha afirmado a la espera de saber las cantidades vendidas.

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.