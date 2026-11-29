Archivo - Varias personas ejercen su derecho al voto en el colegio electoral- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en Baleares se ha situado en un 43,09% hasta las 14.00 horas y sube 5,82 puntos porcentuales respecto a las generales de 2023, según el avance de participación del Ministerio del Interior, que indica que ya han votado 357.079 ciudadanos de las Islas.

Según los datos publicados, en las elecciones generales de 2023 la participación a esta hora era del 37,27% y 296.641 personas habían acudido a su colegio electoral. Cabe recordar que en aquella ocasión, los comicios se celebraron un 23 de julio.

Con el 100% comunicado, la participación sube en todas las islas, especialmente en Eivissa, con un aumento de 6,26 puntos hasta el 39,81%. En Mallorca la participación se ha situado en el 43,76%, lo que supone 5,88 puntos más que en 2023.

La participación ha subido igualmente en Menorca y Formentera, que han registrado aumentos de 4,96 puntos (42,7%) y de 4,84 puntos (33,62%), respectivamente.

En toda España la participación en las elecciones generales a las 14.00 horas supera el 45%, lo que supone 5,2 puntos que en las de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora.

Está previsto que a las 18.00 horas se publiquen nuevos datos de participación, dos horas antes del cierre de los colegios electorales, mientras que no será hasta las 22.30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de los comicios.