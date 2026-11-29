El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó - PP

Sagreras anima a los ciudadanos a votar "con ilusión, esperanza, responsabilidad y confianza en el futuro"

EIVISSA/PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha ejercido su derecho al voto este domingo celebrando que "por fin, hay elecciones en España".

Tras votar en un colegio electoral de la ciudad de Eivissa, el 'popular' ha subrayado que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus ideas y participar en unas elecciones.

Además, ha querido agradecer a los funcionarios de la Administración General del Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, interventores y apoderados, por hacer posible esta jornada.

"Desear que sea una jornada de intensa participación democrática y que los ciudadanos expresen su deseo, su opinión. Nuestro deseo es que al final de esta jornada volvamos a una España de todos, mucho mejor", ha concluido.

Otro de los candidatos del PP que ya ha ejercido su derecho a voto es el cabeza de lista al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, quien ha acudido a primera hora de esta mañana al Casal Can Pere Ignasi de Campos, acompañado de su familia.

Sagreras ha destacado la importancia de esta jornada electoral para Mallorca, Baleares y el conjunto de España y ha hecho un llamamiento a la "máxima participación", animando a los ciudadanos a acudir a las urnas y votar "con ilusión, esperanza, responsabilidad y confianza en el futuro".

"Después de semanas recorriendo las calles y los pueblos, explicando nuestras propuestas y escuchando a los ciudadanos, hoy son ellos quienes tienen la palabra", ha señalado.

Igualmente, ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de las mesas electorales, los interventores, los apoderados y los medios de comunicación, deseando que la jornada transcurra con total normalidad.