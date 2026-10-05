Los partidos de Baleares, ante las elecciones: el PP confía en Feijóo, el PSIB apoya a Armengol y Més se aleja de Sumar

Archivo - Una urna electoral en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Baleares han encajado el adelanto de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, confiados en sus posibilidades aunque a la espera de designar a sus candidatos y, en el caso del soberanismo, pendiente de posibles coaliciones.

Mientras en el PP confían en que Alberto Núñez Feijóo logre la mayoría necesaria para conformar Gobierno y traiga "un tiempo bueno para Baleares, en el PSIB han apostado por la figura de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Los partidos que conforman la federación Ara Més --MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa-- han marcado distancias con el Frente Amplio --antes Sumar-- y en Vox, donde reconocen que el "único candidato es Abascal", han alentado la idea de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, podría tratar de hacer "trampa" para permanecer en la Moncloa.

Estas han sido las reacciones de los portavoces parlamentarios de cada uno de los partidos, quienes han comparecido en sus respectivas ruedas de prensa previas al pleno del Parlament:

EL PP CONFÍA EN FEIJÓO

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha confiado en que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, logre la mayoría suficiente para conformar Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así comenzar "un tiempo bueno para Baleares".

Sagreras, unas pocas horas después de que el presidente del Gobierno anunciara el adelanto electoral, ha considerado que "no había otra salida" más que las urnas después de que la legislatura "colapsara definitivamente" con el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda.

Además de acusarle de estar "sitiado por la corrupción", el portavoz 'popular' ha afeado a Sánchez que durante su mandato haya "abandonado absolutamente a Baleares". "Ha aprobado un sistema de financiación que va en contra de lo que había reclamado la sociedad civil y el Govern, ha gestionado Aena en contra de los intereses de Baleares y nos ha abandonado ante la crisis migratoria", ha dicho.

El proceso electoral que ahora arranca, ha considerado, supone el comienzo de una "cuenta atrás para recuperar la dignidad en las instituciones, que se gestionen los problemas de los españoles, que se defiendan las fronteras y de un tiempo que será bueno para Baleares". Todas esas políticas, ha sostenido, llevan "el nombre de Alberto Núñez Feijóo".

EL PSIB VE "FANTÁSTICA" A ARMENGOL

Desde el PSIB han considerado que su secretaria general, Francina Armengol, sería una "fantástica cabeza de cartel" para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha dicho este lunes la vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, quien ha recordado que la actual presidenta del Congreso de los Diputados ya expresó su intención de presentarse a los "procesos democráticos de primarias"

"Tenemos una persona, que es la secretaria general, que ya ha expresado su voluntad de ser cabeza de lista en estas elecciones, que será una cabeza de cartel fantástica y con la fuerza necesaria para un momento histórico para nuestro país", ha afirmado. El calendario electoral del PSIB, ha señalado, dependerá de lo que marque la ejecutiva nacional, reunida este mismo lunes.

También se ha pronunciado acerca del adelanto electoral el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha acompañado a Sánchez en la rueda de prensa. "Es un día importante y especial, un día en el que se llama a elegir. Los socialistas siempre estamos cómodos cuando se convocan elecciones", ha dicho.

Incluso Sagreras ha hecho referencia a la candidatura socialista y, aunque no ha especificado de donde viene su información, ha especulado con la posibilidad de que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, pueda tratar de disputarle el puesto a Armengol.

VOX Y LAS "TRAMPAS" DE SÁNCHEZ

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido a la ciudadanía "evitar el voto por correo" para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda cometer "cualquier trampa" en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.

"Estas elecciones no serán unas cualquiera, nos enfrentamos a un personaje psicopático capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Nos esperamos lo peor y por eso es fundamental que estas elecciones sean libres y transparentes. Pedimos a todos los ciudadanos que acudan presencialmente a votar, que eviten siempre que puedan el voto por correo", ha señalado.

También ha pedido a la ciudadanía que no confíe en las encuestas --algo que en su partido, ha puntualizado, no hacen-- y acuda a las urnas. "No podemos olvidar lo que ocurrió hace tres años, no hay que vender la piel del oso antes de cazarla", ha advertido.

Cañadas, sin embargo, no ha dado pistas acerca de quiénes serán las personas que figuren en la lista de candidatos. "El único candidato es Abascal. En Baleares no lo sé, el que decida la cúpula nacional será el mejor candidato y nosotros estaremos encantados de apoyarle en estos meses de campaña", ha zanjado.

MÉS SE ALEJA DE SUMAR

En Ara Més tampoco han desvelado quien podría encabezar una candidatura que, han asegurado los portavoces parlamentarios de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, no será bajo las siglas de "un engendro a nivel estatal".

"Desde hace mucho tiempo los tres partidos trabajamos para estar preparados para defender los intereses de las personas preocupadas por la realidad de Baleares y que quieren huir del ruido de la política de Madrid", ha afirmado Apesteguia.

Lejos de lo que pueda hacer el Frente Amplio y Podemos, ha considerado el eocosoberanista, estas elecciones sitúan a los partidos de Ara Més "en un nuevo escenario que debe corregir algunos aspectos que se produjeron en las anteriores".

Castells, preguntado al respecto, ha descartado la posibilidad de que los tres partidos soberanistas vuelvan a concurrir a las elecciones "en una coalición a nivel estatal", aunque ha abierto la puerta a alianzas en clave autonómica con las que puedan garantizar "tener una voz en Madrid".