Los partidos del Pacte piden en el Parlament que se asegure la atención presencial de los servicios sociales.

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca han registrado, este viernes, una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para que las administraciones públicas y las empresas que prestan servicios esenciales aseguren la atención presencial para la ciudadanía que lo necesite.

En una nota de prensa, Unidas Podemos ha señalado que el diputado impulsor de la iniciativa, Pablo Jiménez, ha explicado que "la digitalización de los servicios públicos excluye a personas mayores y ciudadanía en situación de exclusión que tiene los mismos derechos de ser atendida".

Por ello, ha añadido, "es nuestro deber como representantes de toda la ciudadanía velar para que sus derechos se aseguren en el marco también de la atención que se le presta".

Mediante esta iniciativa, los partidos del Pacte instas al Estado a establecer las exigencias mínimas que deben cumplir las empresas que presten servicios esenciales, como los prestados por entidades bancarias y suministros básicos de agua, gas y electricidad, para que ofrezcan atención personalizada de manera efectiva.

Así, Jiménez ha recordado que casi veinte millones de personas en España no poseen las competencias digitales básicas para poder hacer un trámite por Internet, y casi el 35% de la población no cuenta con las herramientas necesarias para comunicarse con la administración pública por Internet, según el estudio del Plan Nacional de Competencias Digitales. "El salto digital de la administración no puede ignorar a parte de la población", ha subrayado.

Así, a través de la PNL, los Grupos Parlamentarios exigen que se adopten las medidas necesarias por parte del Estado para que la Administración General y sus organismos dependientes garanticen la atención presencial y efectiva de la ciudadanía en sus dependencias, así como a estudiar y impulsar las reformas de legislación básica oportunas, en colaboración con las administraciones públicas, para que toda la ciudadanía que lo solicite pueda ser atendida de manera presencial en condiciones de igualdad.

El diputado de Unidas Podemos ha explicado, por otra parte, que desde Unidas Podemos quieren que el Govern sea una de las administraciones punteras en atención personalizada, "por eso le instamos a adoptar las medidas necesarias para garantizar dicha atención presencial", ha dicho.

Por otro lado, piden corregir el texto del Real decreto ley 19/2017, de 24 de noviembre, para adaptarlo correctamente a la norma de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo.

Dicha directiva trataba sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a estas cuentas, y debía ser transpuesto en el Real decreto ley 19/2017, por obligación legal, ya que las directivas europeas, como apunta Unidas Podemos, "son de obligado cumplimiento".

Sin embargo, este Real decreto ley, elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy, suprimía expresamente de su texto la exigencia a los bancos de ofrecer el servicio de retirar dinero en efectivo de las ventanillas.

"Lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy fue infame. Estaban obligados a hacer una transposición literal y en vez de traducirla reinterpretaron la directiva europea a su gusto y al gusto de las entidades bancarias, suprimiendo el derecho de las personas a ser atendidas presencialmente", ha expuesto Jiménez.

Para acabar, ha añadido que estos cambios atentan contra los derechos de la ciudadanía y da la sensación que con ello se intentaba favorecer a los bancos "para reducir personal y servicios y obtener más beneficios en contra de los intereses de la población, cuando una gran parte de ella no tiene las competencias digitales que se precisan".