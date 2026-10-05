Los partidos soberanistas de Baleares descartan concurrir a las elecciones bajo "un engendro a nivel estatal"

Archivo - Reunión de representantes de MÉS per Mallorca y Més per Menorca. - MÉS PER MENORCA - Archivo

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La federación Ara Més, que engloba a los partidos soberanistas de Baleares, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, han descartado concurrrir a las las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo un "engendro a nivel estatal".

Lo han dicho los portavoces parlamentarios de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, en una rueda de prensa posterior al anuncio del adelanto electoral realizado la mañana de este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde hace mucho tiempo, desde los tres partidos trabajamos para estar preparados para defender los intereses de las personas preocupadas por la realidad de Baleares y que quieren huir del ruido de la política de Madrid", ha afirmado Apesteguia.

Castells, preguntado al respecto, ha descartado la posibilidad de que Ara Més vuelva a concurrir a las elecciones "en una coalición a nivel estatal". "Si hay una coalición, tiene que ser estrictamente a nivel balear. No participaremos en un engendro a nivel estatal que no se adhiera a las problemáticas de los ciudadanos de Baleares", ha subrayado el menorquinista.