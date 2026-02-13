Un parto en la carretera termina con un emotivo reencuentro en Mallorca

Dos agentes de la Guardia Civil se reencuentran con una mujer a la que escoltaron cuando estaba a punto de dar a luz - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han reencontrado con la mujer a la que escoltaron cuando estaba a punto de dar a luz y cuyo parto se desencadenó de forma repentina durante el trayecto hacia el Hospital de Inca.

Los hechos se remontan a la mañana del miércoles 24 de diciembre, cuando una patrulla se encontraba realizando un punto de verificación en una de las salidas a la carretera MA-13 próxima a la localidad de Alcúdia y dieron el alto a un vehículo donde viajaba una pareja.

Los agentes comprobaron que la mujer que viajaba de pasajera en el vehículo estaba a punto de dar a luz, por lo que coordinaron que una pareja de motoristas de la Agrupación de Tráfico, que se encontraba en las inmediaciones, acudiera al lugar y les escoltara hasta el Hospital de Inca.

Los dos motoristas abrieron paso entre el tráfico durante más de 20 kilómetros, con los sistemas luminosos y acústicos activados, para tratar de reducir el tiempo de desplazamiento.

Al mismo tiempo, ha recordado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, avisaron al centro hospitalario de la situación. A la llegada al hospital les esperaba un equipo médico que asistió inmediatamente a la mujer en el vehículo, donde dio a luz. Posteriormente fue trasladada al interior del centro hospitalario para las comprobaciones y cuidados pertinentes.

La pasada semana, los agentes pudieron coincidir con la mujer y su pareja y conocieron al recién nacido en un encuentro que tuvo lugar en dependencias de la Guardia Civil en Alcúdia.

Fue, según la Guardia Civil, un momento lleno de emoción, con muchas sonrisas y en que los agentes entregaron unos regalos al recién nacido, de nombre Víctor.