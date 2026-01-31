Pasan a disposición judicial cinco de los detenidos en la trifulca con disparos y puñaladas en Verge de Lluc

Archivo - Un furgón policial en los juzgados de Vía Alemania, a 1 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los seis detenidos en la trifulca ocurrida el pasado lunes en el barrio palmesano de Verge de Lluc han pasado a disposición judicial la mañana de este sábado.

Los arrestados, a quienes se les imputan delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas, tentativa de homicidio y amenazas graves, han sido conducidos por la Policía Nacional hasta los juzgados de Vía Alemania.

Ahora, el juez de guardia de detenidos deberá determinar si decreta su ingreso en prisión provisional o si, por el contrario, les deja en libertad con medidas cautelares.

La sexta arrestada, según han informado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, ha quedado en libertad y no deberá comparecer ante el magistrado.