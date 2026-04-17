Pasan a disposición judicial dos detenidos reincidentes por intentar robar dentro de un coche en Cala Figuera

Imagen de los dos detenidos mientras intentan abrir el vehículo en Cala Figuera. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición de un Juzgado de Instrucción de Manacor a dos detenidos reincidentes por, supuestamente, tratar de robar en el interior de un vehículo en Cala Figuera.

Los hechos ocurrieron en una concurrida zona turística del término municipal de Santanyí y los agentes sorprendieron a los individuos en el momento exacto en el que forzaban un coche estacionado, mientras aprovechaban que sus ocupantes se encontraban de visita en la localidad.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que los autores habían fijado su objetivo tras observar varios objetos de valor que se encontraban a la vista en el interior del habitáculo. Al percatarse de la maniobra para abrir el coche, los agentes les detuvieron por el posible delito de tentativa de robo con fuerza en el interior de un vehículo.

La Guardia Civil ha informado que los arrestados actúan habitualmente de forma conjunta y cuentan con un amplio historial de antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

Además de la detención en el acto, la investigación ha permitido imputarles un segundo supuesto delito de hurto cometido previamente en el aparcamiento de un supermercado del municipio de Santanyí.