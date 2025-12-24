Payeses de Mallorca recriminan al vicepresidente del Govern que recomiende un vino de fuera de Baleares por Navidad

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Pagesos de Mallorca ha recriminado al vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que haya recomendando un vino de fuera de Baleares por Navidad.

La organización se ha referido a una entrevista concedida por Costa el pasado martes, en el que afirmó que su vino elegido para estas fiestas sería un Ribera del Duero.

Los payeses, en un comunicado, han expresado su "profunda decepción e indignación" ante unas declaraciones que "ignoran de manera flagrante la excelente producción vitivinícola" de Baleares.

A su parecer, es "inaceptable" que el máximo responsable de la economía de la comunidad "de la espalda al sector primario en el momento de máximo consumo del año".

"Es una falta de respeto hacia las centenares de familias que trabajan la tierra en Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. El vicepresidente parece olvidar que su responsabilidad es proteger y promocionar el tejido económico propio", ha señalado el coordinador de la Unió de Pagesos, Joan Gaià.

El responsable de la organización ha puesto como ejemplos que si un ministro francés recomendara un vino extranjero por Navidad "tendría que dimitir al día siguiente" o que es inconcebible que el presidente de Castilla y León "brinde con un vino ibicenco en un acto público".

"Un cargo público de Baleares debe ser el primer embajador del producto local. Los productores vitivinícolas del país, con sus impuestos, contribuyen a pagar su sueldo de vicepresidente que con declaraciones y actitudes como esta demuestra que no merece. Le deseamos que Papá Noel o los Reyes le traigan el bueno gusto y la sensibilidad necesaria para poner en valor la gran tarea de nuestros productores y que aparque el cuñadismo gastronómico cuando hable como vicepresidente", ha dicho Gaià.

La Unió de Pagesos ha recordado que el sector del vino en Baleares es un referente de calidad, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que reciben elogios internacionales.

Por lo tanto, han zanjado desde la organización, recomendar productos de fuera no es solo una "pifia comunicativa" sino que supone un "ataque directo a la soberanía alimentaria y a la sostenibilidad del paisaje".

Es por todo ello que han pedido al Govern que rectifique y que garantice su compromiso con el producto local "más allá de las fotos". Además, han invitado a la ciudadanía a llenar sus mesas con vinos del archipiélago durante estas navidades.