Un peatón es trasladado en estado grave tras ser arrollado por un motociclista en Eivissa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 50 años se encuentra ingresado en estado grave después de haber sido arrollado en Eivissa por un motociclista.

Según ha informado el SAMU 061, el atropello tuvo lugar este lunes por la noche en la avenida Isidor Macabich de Eivissa.

El peatón, que comenzó a sangrar por la cabeza, fue atropellado por un motociclista.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, que asistió y trasladó al hombre con pronóstico grave a un centro sanitario privado.