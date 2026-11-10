Pediatras de Mallorca se forman para detectar situaciones de desprotección infantil y poder actuar al respecto - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de atención primaria pediátrica de Mallorca han participado en una sesión formativa sobre la detección y la actuación ante situaciones de desprotección infantil, celebrada este martes en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Según ha explicado en un comunicado el Consell de Mallorca, esta formación incluye las competencias y el funcionamiento del Servicio de Infancia y Familia, los indicadores de gravedad del maltrato y la actuación ante la violencia sexual infantil y adolescente.

El objetivo es que los profesionales que mantienen contacto con niños y adolescentes conozcan el servicio especializado y dispongan de criterios para identificar posibles situaciones de desprotección y comunicarlas.

El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que "proteger a los niños exige que los profesionales que les atienden dispongan de herramientas para reconocer cuándo algo no va bien y sepan cómo actuar".

En este sentido, la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, ha añadido que las sesiones permiten compartir criterios sobre los indicadores de maltrato, aclarar las funciones del Servicio de Infancia y Familia y resolver dudas sobre cómo comunicar una posible situación de desprotección.

Esta iniciativa forma parte del programa formativo del Servicio de Infancia y Familia del IMAS, iniciado en octubre de 2025, que incluye a profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social y que continuará durante las próximas semanas.

Esta última sesión, dirigida a pediatras, médicos de familia, profesionales de enfermería de casos y del trabajo social, da continuidad a los encuentros desarrollados con equipos de orientación educativa, profesorado técnico de servicios a la comunidad, profesionales de hospitales y centros de salud y entidades como Cruz Roja, la Fundación IRES y las entidades que llevan a cabo programas de apoyo familiar.

El calendario recoge 25 sesiones entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, con un alcance global estimado de cerca de 1.250 profesionales. Durante las próximas semanas, están previstas nuevas sesiones con profesionales de atención primaria pediátrica en Manacor e Inca, así como formaciones en el Hospital Comarcal de Inca sobre indicadores de gravedad del maltrato y violencia sexual.