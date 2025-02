Pedro Barbadillo se jubila y deja su cargo como director de la Mallorca Film Commission

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pedro Barbadillo (Sevilla, 1956) dejará de ser director de la Mallorca Film Commission este viernes después de 12 años al frente de la entidad.

El productor cinematográfico se jubila después de toda una vida laboral enfocada al crecimiento del sector audiovisual en Mallorca, según ha indicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Barbadillo llegó a la Mallorca Film Commission, integrada dentro Fundació Mallorca Turisme (FMT), en 2010 y ejerció su cargo hasta 2012. Más tarde, en 2016, retomó su puesto como director, que ha desempeñado hasta el día de su jubilación.

Durante el tiempo en que ha estado al frente Mallorca Film Commission, Barbadillo ha sido testigo del crecimiento de la industria cinematográfica en la isla.

"Durante estos años hemos intentado promover Mallorca como plató de rodajes y atraer actividad económica ligada al cine. Mallorca se ha convertido en uno de los territorios con más volumen de producción a nivel nacional", ha asegurado Barbadillo.

De sus años de trabajo, ha destacado también el impulso a la industria local y ha celebrado el crecimiento de festivales como el Evolution o el Atlántida.

"No era lógico que Mallorca no tuviera festivales. Ahora tiene eventos con proyección nacional e internacional", ha añadido.

Sin embargo, no todo han sido alegrías durante estos años, y ha lamentado proyectos que no se han llegado a rodar en Mallorca como 'La casa del dragón' o una de las últimas películas de James Bond.

"Cambiaron Estellencs por Jamaica en el último momento por desavenencias entre el director y el resto del equipo, una pena", ha admitido.

Son anécdotas que no empañan una etapa a la que Barbadillo pone punto y final con satisfacción: "Me voy contento porque se ha hecho mucho trabajo y me voy con la expectativa de que no se pierda. Es importante que las instituciones apoyen el cine porque es una garantía de que hay interés en seguir adelante".

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha agradecido a Pedro Barbadillo "su dedicación, entrega y trabajo durante todo este tiempo al frente de la Mallorca Film Commission, que ha permitido un gran crecimiento de la industria cinematográfica en Mallorca".