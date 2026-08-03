Una pelea entre dos mujeres en Sant Antoni (Eivissa) acaba con la detención de ambas implicadas

Archivo - Agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres, de 27 y 28 años de nacionalidad británica, como presuntas autoras de un delito de lesiones tras una agresión mutua ocurrida en un establecimiento hotelero de la localidad de Sant Antoni.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos han tenido lugar esta madrugada, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió a un aviso recibido a través de la Central Operativa de Servicios que alertaba de una pelea entre dos mujeres alojadas en un hotel de la localidad.

A su llegada, los agentes localizaron a una de las implicadas en la recepción del establecimiento con diversas heridas sangrantes, compatibles con una agresión, mientras que la otra permanecía en la habitación que ambas compartían.

Tras entrevistarse con las dos implicadas y con varios testigos, los guardias civiles recabaron indicios de que ambas se habían agredido mutuamente durante una discusión. Las dos mujeres presentaban heridas de diversa consideración en brazos y rostro.

Asimismo, durante la inspección del lugar de los hechos se localizaron restos de sangre en las zonas comunes próximas a la habitación. Una de las mujeres fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y obtener el correspondiente parte facultativo de lesiones.

Posteriormente, ambas formalizaron denuncias por los hechos. Una vez practicadas las diligencias de investigación y valorados los indicios existentes, la Guardia Civil procedió a la detención de ambas mujeres como presuntas autoras de un delito de lesiones. Las dos detenidas y las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.