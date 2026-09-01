Una pelea por querer salir de un local con recipientes de cristal deja dos detenidos en Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma en una detención. - POLICÍA LOCAL

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a dos hombres en Playa de Palma, un nigeriano de 56 años y un alemán de 27, por pelearse en un establecimiento cuando un padre y su hijo querían salir con recipientes de cristal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, sobre las 1.55 horas, en la calle Pare Bartomeu Salvà, cuando una patrulla recibió avisos sobre una pelea entre el personal de seguridad y clientes de un local, según ha informado la Policía Local de Palma en una nota de prensa.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el exterior del establecimiento al controlador de accesos con diversos cortes y erosiones.

Según testimonios, la discusión se inició porque el personal del local había recriminado a dos clientes su intento de abandonar el establecimiento con consumiciones en recipientes de cristal. La disputa verbal derivó rápidamente en una pelea física.

Los agentes, de forma paralela, localizaron en un centro sanitario a los otros dos implicados en el altercado, un hombre de 62 años y su hijo de 27, ambos alemanes, con diversas lesiones como una fractura nasal y traumatismos faciales.

La Policía Local detuvo al empleado del local y al cliente de 27 años como presuntos autores de un delito de lesiones. El trabajador fue trasladado al Hospital Universitario de Son Espases para recibir asistencia médica antes de ingresar en las dependencias policiales, mientras que el cliente quedó custodiado hasta la tramitación de las diligencias.