Los pensionistas de Baleares se sumarán a las movilizaciones si no se aprueba la revalorización de las pensiones

Archivo - El representante de la Coordinadora balear en defensa de las pensiones públicas, Pep Juárez, junto a otros miembros de la plataforma, frente a la delegación del Gobierno en Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas ha anunciado que se sumará a las movilizaciones convocadas a nivel estatal si el Congreso de los Diputados no aprueba el próximo 20 de febrero el real decreto que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social.

Estas medidas, ha recordado la plataforma de pensionistas en un comunicado, decayeron el pasado 27 de enero con los votos en contra del PP, Vox y Junts per Catalunya.

Aunque las medidas que incluía el decreto son "claramente insuficientes en muchos casos", ha sostenido, anularlas supone "una agresión hacia las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas y vulnerables".

"Todo un ejemplo de clasismo y aporofobia, y un indicativo de por dónde irán las políticas sociales de estos partidos en el caso de que algún día lleguen al Gobierno", han criticado. El PP, Vox y Junts, han lamentado, justificaron su negativa "con un cúmulo de mentiras que insultan la inteligencia como el mantra de los okupas".

"Los pensionistas somos gente solidaria y entendemos que no es justo que solo se revaloricen las pensiones, dejando abandonados a otros colectivos que necesitan protección para poder vivir con un mínimo de dignidad", ha sostenido la coordinadora.

Es por ello, ha anunciado, que si el próximo 20 de febrero los tres partidos mencionados no rectifican su sentido del voto se unirán a las movilizaciones acordadas por el Movimiento Pensionista Estatal.

Además, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "de una vez por todas" atienda las reivindicaciones de los pensionistas equiparando sus retribuciones con el salario mínimo interprofesional (SMI) y paliando la "escandalosa" brecha de género.

Se trata de una medida que la coordinadora está tratando de impulsar en Baleares mediante una iniciativa legislativa popular (ILP) que ya ha pasado sus primeros trámites en el Parlament.