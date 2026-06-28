La Penya Caribenya gana el Concurso de Paellas de las Fiestas de Sant Pere

Concurso de Paellas de Sant Pere. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España ha acogido este domingo una nueva edición del tradicional Concurso de Paellas de las Fiestas de Sant Pere, en el que la Penya Caribenya ha obtenido el primer premio.

Un total de 23 paellas elaboradas por grupos de amigos, familias y peñas participaron en el concurso, al demostrar "su creatividad con recetas de pescado, de carne, mixtas y de verduras.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Andratx ha indicado que, a pesar de las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, el buen ambiente ha marcado una cita en la que no faltó la música gracias a la actuación de la charanga Final Feliç, que animó el concurso durante toda la mañana.

Un jurado popular fue el encargado de degustar y valorar las distintas propuestas culinarias y, tras la deliberación, los premios recayeron en la Penya Caribenya, la segunda clasificada ha sido Mada Monedero y la tercera posición la ha logrado Los Surnis JB.

Una vez finalizada la entrega de premios, participantes y público compartieron una comida popular a base de arroz, para poner el broche final a una jornada marcada por la gastronomía, el compañerismo y el ambiente festivo.

La actividad fue organizada por el área de Fiestas del Ayuntamiento de Andratx, dirigida por el concejal Iván Sánchez, dentro de la programación de las Fiestas de Sant Pere 2026.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que el Concurso de Paellas se ha consolidado como "una de las actividades más participativas de nuestras fiestas patronales".

"Es una jornada que une a vecinos, familias y peñas alrededor de una tradición que fortalece la convivencia y el sentimiento de pueblo, por lo que hay que agradecer la implicación de todas las personas participantes, de la organización y de quienes hacen posible que cada año esta cita siga creciendo", ha resaltado.