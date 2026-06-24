Los periodos de matriculación en educación infantil, primaria y especial en Baleares entran en su recta final

Archivo - Una niña el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha informado a las familias de que este viernes 26 de junio finalizará el periodo de matriculación para los alumnos de educación infantil.

En cuanto a educación primaria y educación especial, el período permanecerá abierto hasta el próximo lunes 29 de junio, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En el caso de los alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO), el proceso de matriculación se abrirá el jueves 25 de junio y permanecerá activo hasta el 1 de julio.

Educación ha recordado a las familias que deben formalizar estas matrículas de forma telemática, sin necesidad de desplazarse al centro educativo sostenido con fondos públicos en el que el alumno haya obtenido plaza.