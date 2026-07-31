Las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajan un 6,36% en junio en Baleares aunque aumentan los viajeros un 5,66%

Archivo - Un quiosco mientras varias personas marchan desde la Plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma para protestar contra el turismo masivo en Mallorca, a 12 de julio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en junio un total de 1.243.767 pernoctaciones, un 6,36% menos que el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el sexto mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 1.71.700, un 5,66% más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en junio, 199.148 eran extranjeros y 69.850, nacionales, y registraron una estancia media de 4,62 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 20.251 apartamentos en las Islas, con capacidad para 63.366 plazas. El grado de ocupación fue de 62,68 y del 64,28%, en el caso de los fines de semana.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural de Baleares alojaron en el sexto mes a 76.380 viajeros, 64.970 de ellos extranjeros y 11.411 nacionales. Sumaron 249.836 pernoctaciones con una estancia media de 3,27 días.

DATOS NACIONALES

En todo el país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles -que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) y Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

En turismo rural y zonas, Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.