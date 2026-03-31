Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares suben un 1,19% en febrero

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en febrero un total de 43.331 pernoctaciones, un 1,19% más que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el segundo mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 7.483, un 19,38% más que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en febrero, 6.326 eran extranjeros y 1.157 eran residentes en España, con una estancia media de 5,79 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 1.143 apartamentos en febrero en las Islas, con una capacidad de 4.070 plazas. El grado de ocupación se eleva al 69,25% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 381 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el segundo mes del año en Baleares a 10.147 viajeros, 7.173 de ellos extranjeros y 2.974 nacionales, y sumaron 26.826 pernoctaciones en total, con una estancia media de 2,64 días.

La encuesta estima una oferta de 2.359 plazas en 132 alojamientos, con una ocupación media del 48,52% por habitaciones y 467 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentaron un 0,2% en febrero respecto al mismo mes de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos crecieron un 0,8% y las de turismo rural un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las de campings descendieron un 1,4% y las de albergues un 4,4%.