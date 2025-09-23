Las pernoctaciones hoteleras en Baleares bajan un 0,2% en agosto

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en agosto empeoran y descienden un 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 11,38 millones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Por su parte, en los hoteles de la región se alojaron un 1,64% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los algo más de dos millones de viajeros.

Por nacionalidad, 203.250 eran residentes en España, el 9,87%, mientras que 1,85 millones (90,13%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 16% y los extranjeros aumentaron un 0,2%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 856.252 las realizaron residentes en España (un 7,52%), mientras que 10,5 millones (92,48%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 211,32 euros, lo que representa una subida del 9,5% interanual. En general, los precios subieron un 7,5% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en agosto una ocupación del 89,55% y el sector hotelero empleó a 77.265 personas (un incremento del 4,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.