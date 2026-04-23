Las pernoctaciones hoteleras en Baleares se elevan un 14,5% en marzo

Archivo - Imagen de recurso de un hotel - UGR - Archivo

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en marzo aumentaron un 14,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1,5 millones de operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 13,31% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 364.483 viajeros.

Por nacionalidad, 87.681 eran residentes en España, el 24,06%, mientras que 276.802 (75,94%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6,6% y los extranjeros aumentaron un 21,5%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 272.465 las realizaron residentes en España (un 17,04%), mientras que 1,3 millones (82,96%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 91,74 euros, el mismo precio que hace un año. En general, los precios subieron un 1,9% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en marzo una ocupación del 53,26% y el sector hotelero empleó a 17.177 personas (un incremento del 26,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla - La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).