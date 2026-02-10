Persiguen y cazan a un conductor que huyó de un control policial con un coche de alquiler robado

Un agente de la Policía Nacional junto a un vehículo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que huyó peligrosamente de un control policial con un coche de alquiler robado.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) estaban realizando un control en la zona de Son Malferit.

De repente, vieron un vehículo que, al detectar la presencia policial, realizó una maniobra esquiva y dio media vuelta en dirección al Coll d'en Rabassa. A bordo del turismo iban dos varones. A partir de ese momento, los agentes empezaron a perseguir el coche.

Durante la huida, el coche huido circuló a gran velocidad, cruzando numerosas líneas continuas, pasos de peatones y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Minutos más tarde, el vehículo paró en la zona de El Molinar y el conductor siguió huyendo a pie, mientras que el copiloto se quedó en el coche.

Cuando la patrulla alcanzó el vehículo, los policías constataron que había sido denunciado como sustraído por parte de una empresa de alquiler. El copiloto, por su parte, aseguró que no sabía que había sido robado sino que creía que, simplemente, lo había alquilado el conductor, un conocido suyo.

Los policías descubrieron que el conductor no tenía carné de conducir. Poco después, la Policía Nacional dio con el huido en Son Gotleu, donde fue detenido acusado de un delito de apropiación indebida y otro contra la seguridad vial.