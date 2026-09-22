El personal de acomodación y recepción del Teatre Principal vestirá complementos de Moda Artesana de Mallorca

El personal de acomodación y recepción del Teatre Principal con pañuelos en los cuellos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El personal de acomodación y recepción del Teatre Principal de Palma lucen pañuelos, en el caso de las mujeres, y corbatas de 'llengües' y corbatines, en el caso de los hombres, confeccionadas por Artesania Tèxtil Bujosa, para fomentar la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca.

El Consell de Mallorca ha detallado este martes en un comunicado que, además, el Teatre acogerá una exposición permanente durante toda la temporada que mostrará al público piezas de las cinco familias artesanas certificadas por la marca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado que la voluntad de la institución insular es que Moda Artesana de Mallorca "esté presente también en los espacios culturales" más importantes de la isla. "El Principal es un escenario privilegiado para dar a conocer el trabajo de nuestros artesanos y acercar al público piezas que son fruto de un saber hacer propio de Mallorca", ha defendido.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, ha destacado que "detrás de cada pañuelo y cada corbata hay horas de trabajo, de tintado a mano y de conocimiento transmitido de generación en generación". Así, ha alegado que darles este hueco en el Teatre "es una manera de proteger este oficio y garantizarle un futuro".

COMPLEMENTOS DE LOS TRABAJADORES

Las telas escogidas para los nuevos complementos de vestuario provienen de Artesania Tèxtil Bujosa, empresa familiar de tercera generación fundada en 1949 en Santa Maria del Camí.

El taller mantiene vivo el tejido de 'llengües' mediante la técnica milenaria del 'ikat', que tiñe a mano fibras naturales de algodón, lino y seda que después pasan por telares mecánicos de 1870.

Por un lado, las corbatas han sido confeccionadas con tejido de 'llengües'. Por otro, los pañuelos y corbatines que lleva el personal del Teatre están elaborados con tela de seda teñida a mano en color burdeos, la misma utilizada en el proyecto del vestuario de 'la Sibil·la' de la iglesia de Santa Eulària de Palma, confeccionado por Feel Mallorca para la Navidad de 2025.

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Moda Artesana de Mallorca reconoce productos elaborados en la isla que preservan las técnicas tradicionales y apuestan por la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad, agrupados en cinco familias de oficios, que son tejidos y confección, ornamentación, fibras vegetales, piel y cuero, y calzado.

La nueva exposición permanente durante la temporada en el Teatre reúne piezas de artesanos que forman parte de la marca. Entre ellas, un conjunto de blusa de tul bordado y falda de silueta asimétrica con tela de 'llengües'.

Otro conjunto expuesto que se puede ver está formado de un vestido y chaqueta de Maria Genovard, en paño antiguo con aplicaciones de ganchillo. También se expone un bolso bandolera de la colección 'Flor de pauma'.

En la exposición se encuentra un conjunto de falda, pareo, camisa de tela de 'llengües' y chaqueta sastre elaborado íntegramente con lino, tela de llengües y seda teñidos a mano.

Finalmente, la exposición incluye piezas de joyería de la cruz mallorquina, de plata con baño de oro, y un bolso de piel trenzada de Mastrenat junto con un calzado tradicional mallorquín.