El personal del Consell de Formentera recibe formación sobre las entidades de certificación urbanística - CAIB

FORMENTERA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este jueves en Formentera una jornada técnica informativa sobre las entidades de certificación urbanística (ECU) dirigida a personal técnico y responsables públicos del Consell insular.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el objetivo de la jornada ha sido garantizar una aplicación de las ECU "ordenada, homogénea y adaptada a la realidad administrativa y territorial".

Se ha enmarcado en los trabajos preparatorios que está llevando a cabo el Consell de Formentera para una futura implantación del registro de entidades de certificación urbanística en la isla.

La sesión ha contado con la participación de la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, y representantes de diversas ECU.

Ha permitido avanzar en la definición de criterios y procedimientos, así como en la coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Entre otros aspectos, se han abordado los criterios de actuación de las ECU, los procedimientos susceptibles de certificación y el alcance de este modelo de colaboración público-privada.