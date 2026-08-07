Archivo - El personal del Consell de Mallorca podrá teletrabajar el día del eclipse. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca facilitará al personal de la institución insular el teletrabajo el miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar y ante la previsión de posibles restricciones y dificultades de movilidad en las carreteras de la isla.

La medida tiene como objetivo reducir los desplazamientos, contribuir a descongestionar la red viaria y facilitar la conciliación y la organización de la jornada laboral, sin afectar a la continuidad de los servicios que presta la institución insular, según ha indicado la institución en un comunicado.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha informado de que el Consell quiere facilitar la tarea a los trabajadores, para que se puedan organizar de la mejor manera y que se adapte a sus necesidades, en un día en el qué habrá restricciones de tráfico.

De este modo, las personas trabajadoras del Consell de Mallorca que tengan autorizada la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y no sea en miércoles, se les autorizará un día adicional para que el día 12 de agosto presten servicios en esta modalidad.

Con estas medidas, la institución quiere anticiparse a las posibles afectaciones de movilidad que puedan producirse durante una jornada de especial afluencia y facilitar una organización del trabajo compatible con la seguridad vial y el mantenimiento de los servicios públicos.