Personas mayores de Mallorca se reúnen este sábado en Alcúdia en la tercera edición de la Diada de Baile en Línea - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personas mayores de Mallorca se reunirán este sábado en Alcúdia para participar en la tercera edición de la Diada de Baile en Línea, que se celebrará en el Palacio de Deportes con el objetivo fomentar el envejecimiento activo y facilitar espacios de convivencia y relación entre personas de diferentes municipios de la isla.

El Consell de Mallorca ha explicado este lunes en un comunicado que el encuentro está incluido en la programación de actividades dirigidas a las personas mayores y ha convocado a todas las federaciones y asociaciones de la isla a sumarse a la jornada.

Las actividades se desarrollarán desde las 10.00 horas hasta las 16.00 horas. Durante la mañana, los asistentes participarán en clases de baile en línea dirigidas por monitores expertos, quienes impartirán coreografías adaptadas a los participantes. A las 13.30 horas tendrá lugar la comida y la programación también incluirá una actuación musical.

Esta jornada permite reunir en un mismo espacio tanto a quienes practican habitualmente esta actividad en sus respectivas asociaciones como a otros interesados en el baile. De este modo, la iniciativa combina el ejercicio físico con una oportunidad para establecer vínculos entre las diferentes entidades de personas mayores de Mallorca.