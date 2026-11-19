Pescaderos, científicos y usuarios comparten conocimiento en el mercado de Pere Garau sobre los peces locales - IMEDEA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pescaderos, científicos y usuarios del mercado de Pere Garau han compartido espacio este jueves en una mañana dedicada a difundir el conocimiento sobre los peces locales, en el marco de la iniciativa 'Ciència al mercat', una propuesta con la que el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) lleva la investigación marina a este mercado durante dos jueves consecutivos, el 19 y el 26 de noviembre.

La actividad, según ha explicado el Imedea en un comunicado, forma parte de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (SCT), impulsada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en toda España para acercar la ciencia a personas de todas las edades y fomentar la participación ciudadana.

En esta edición, la pescadería del mercado de Pere Garau se ha transformado en un punto de encuentro para abordar el conocimiento científico sobre la pesca artesanal, los recursos marinos locales y el bienestar de los peces.

La sesión de este jueves, titulada 'Reserves connectades i consum responsable: cuinar amb la mar que volem conservar', ha corrido a cargo de Andrés Ospina, Sara Muñiz y Jules Jean Max Degruson.

La primera parte de la mañana ha estado dirigida al alumnado de quinto y sexto de primaria del CEIP Jafudà Cresques, quienes han podido conversar con los investigadores y técnicos del Imedea para conocer los detalles de su trabajo y conocer la conexión entre la pesca de proximidad, las reservas marinas de Baleares y las decisiones de compra.

La segunda parte de la jornada ha estado protagonizada por un espectáculo culinario en directo a cargo del chef Diego Manero, especialista en pescado balear. El 'showcooking' ha mostrado a los asistentes nuevas formas de cocinar especies locales y de temporada como la 'llampuga', el pámpano o el salmonete.

La propuesta continuará el próximo jueves con la actividad 'Detectius de la mar: llegint la història dels peixos d'aqüicultura', impartida por Filipa Cacais, Alba María Orgaz y Pablo Arechavala. En esta segunda sesión, centrada en los peces de acuicultura, se combinará el análisis y la observación de peces mediante el estudio de escamas y otolitos.

'Ciència al mercat' cuenta con el apoyo del proyecto Reconnecta y la colaboración de entidades del barrio como el Mercat Pere Garau, Esment y Flipau amb Pere Garau.