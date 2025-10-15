El PI apoya la reivindicación vecinal de La Ribera contra una nueva gasolinera cerca de Ses Fontanelles

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PI-Proposta per les Illes Balears ha expresado su "rechazo frontal" a la construcción de una gasolinera en La Ribera, cerca del espacio natural protegido de Ses Fontanelles, y ha trasladado su "apoyo total" a la recogida de firmas iniciada por los vecindarios del barrio.

La presidenta de la formación en Palma, Catalina Barceló, ha alertado del riesgo ambiental, acústico y de seguridad que supondría su construcción. "Esta gasolinera es una nueva agresión al territorio y a la convivencia vecinal", ha señalado.

Según ha subrayado El PI en nota de prensa, "no se puede permitir que en pleno 2025 se continúen autorizando proyectos que ponen en riesgo la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias".

Barceló ha recordado que el partido ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de revisar el modelo de planificación urbanística de Palma y apostar por un crecimiento "más sostenible y equilibrado".

"Palma necesita más zonas verdes, equipamientos públicos y servicios para los residentes, no más gasolineras", ha defendido, a la vez que ha exigido a Cort que pare el proyecto y escuche a los vecinos.