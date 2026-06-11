Picornell dice que se hizo "en tono humorístico" una foto con una pintada que llamaba "puto nazi" a Jorge Campos

El expresidente del Parlament Balti Picornell, a la entrada de los juzgados de Vía Alemania de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Parlament Balti Picornell ha afirmado que se hizo "en tono humorístico" una fotografía que después ha difundido en varias ocasiones en redes sociales en la que se llamaba "puto nazi" al ahora diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos.

Picornell está citado este jueves a declarar en calidad de investigado tras una demanda presentada por Campos y que fue ratificada la pasada semana.

Antes de entrar a los juzgados de Vía Alemania de Palma, el expresidente de la Cámara autonómica ha recordado que la pintada era visible desde 2023 y que él se hizo la fotografía en 2024. Ha reconocido que la empleado para responder en algunas ocasiones a Jorge Campos en redes sociales.

El abogado de Acció Cassandra, Josep Rossell, que ha calificado como un "honor" representar a Picornell, ha avanzado que no sabe si declararán porque no se les ha notificado la querella y que se ha citado a su representado telefónicamente.

Una decena de personas han apoyado a Picornell antes de acceder a los juzgados.

La causa nace de una querella presentada por Campos a raíz de una fotografía que el expresidente de la Cámara autonómica ha publicado en reiteradas ocasiones en redes sociales. En ella se le puede ver posando junto a un grafiti que reza "J. Campos puto nazi".

La pasada semana el diputado de Vox, asistido por el letrado Eduardo Luna, ratificó su querella ante el juez que instruye la causa y dijo que no descarta ampliar su acusación a otras personas que han hecho uso de la citada instantánea.