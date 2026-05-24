Piden 10 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de la nieta de su pareja

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (12.30 horas) vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, cuando la niña tenía entre seis y ocho años de edad.

Fiscalía pide que el hombre sea condenado a diez años de cárcel por unos hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2024 en Palma.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en una ocasión, en el año 2021, el hombre pidió a la niña, cuando tenía seis años, que le realizara tocamientos en los genitales, a lo que la niña accedió.

En otra ocasión, en abril de 2024, el acusado volvió a pedir a la niña que le realizara tocamientos a cambio de comprarle lo que quisiera. Esta vez, sin embargo, la niña se negó.